Irak’a tarihi ziyaret! Başkan Erdoğan 12 yıl sonra bugün Bağdat'ta

Son dakika haberleri… Türkiye kalabalık bir heyetle bugün Bağdat'a adeta çıkarma yapacak. Dünyanın gözü de bu kritik ziyarette olacak. Tarihi ziyarette, başta PKK'nın bölgeden temizlenmesi için yapılabilecekler olmak üzere, ortak anlaşmalar da altına imzalar atılacak. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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