İplikle resim sanatı icra ediyor! Geleneksel nakış sanatına modern yorum

Leyla Aslan, bir ressam ve nakkaş sanatı temsilcisi... O; kasnağını tuval, farklı tonlardaki ipliklerini ise boya gibi kullanarak İstanbul manzaralarını, çektiği fotoğrafları ve ünlü isimlerin portrelerini resmediyor. Bu şekilde geleneksel nakış kalıplarının dışına çıkarak, sanatını gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN