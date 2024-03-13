Interpol arıyordu Çorum’da yakalandı! 2’si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ’lı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe daha vurdu. Çorum'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'lı 3 terörist yakalandı. Teröristlerden ikisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

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