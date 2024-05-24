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İnternet dolandırıcılarına baskın

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 09:12
16 ilde jandarma ekipleri sahte internet siteleri ile sosyal medya platformlarında vatandaşı dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.
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İnternet dolandırıcılarına baskın
İnternet dolandırıcılarına baskın
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