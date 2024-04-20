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İncirlik ana jet üssü oldu! 10. Tanker Üs Komutanlığının ismi 10. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 20.04.2024 15:26
Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın isminin 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu. Peki bu değişiklik neden yapıldı? İsmin değişmesi neden önemli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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