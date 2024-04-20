20 Nisan 2024, Cumartesi
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İncirlik ana jet üssü oldu! 10. Tanker Üs Komutanlığının ismi 10. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın isminin 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu. Peki bu değişiklik neden yapıldı? İsmin değişmesi neden önemli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.