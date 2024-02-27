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İmamoğlu'nun eli İYİ Parti'nin içinde! Bilge Yılmaz'ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi: Kaybettirme yarışına girerseniz partiniz böyle çatlar

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Giriş: 27.02.2024 10:48
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik yükselirken Ekrem İmamoğlu yaptığı hamlelerde Akşener'i zor durumda bırakmaya çalışıyor. Son günlerde İYİ Parti'de gelen üst düzey istifaların ardından CHP ile iletişimi savunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın görevi bırakacağı iddia edildi. Yılmaz konuya ilişkin en geç yarına kadar detaylı bir açıklama yapacağını duyururken istifa ihtimali İmamoğlu medyasında sevinçle karşılandı. Fondaş Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Yılmaz üzerinden Akşener'e seslenirken "Kaybettirme yarışına girerseniz partiniz böyle çatlar" dedi. Küçükkaya'nın cümleleri esnasında yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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