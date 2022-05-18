18 Mayıs 2022, Çarşamba
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İmamoğlu öğrenci ulaşım indirimini veto etti! AK Parti ve MHP indirimi yeniden gündeme taşıdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım zammından öğrencileri muaf tutan Meclis kararını veto etti. AK Parti ve MHP'li üyeler ise, teklifi yeniden Meclis'e getirerek mayıs ayı Meclis gündemine alınmasını sağladı. Bundan sonra ne olacak? Öğrenciler zamlı ulaşımdan muaf tutulabilecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.