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İlker Canikligil gözaltına alındı

İlker Canikligil gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 09:36
Yönetmen İlker Canikligil bir dijital platformda yayınladığı videoda AK Parti seçmeni alt sınıf olarak tanımladı, küfür ve hakaretler savurdu. Bununla da yetinmeyen Canikligil "Star Wars" filminin repliği olan "Order 66" yani katliam çağrısında bulundu. Tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Canikligil savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
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İlker Canikligil gözaltına alındı
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