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İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 16:18
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Hadis Alimi Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti. İslam alimi Küçük, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
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