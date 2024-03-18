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Iğdır için projeleri neler? AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 16:06
31 Mart yerel seçimlerine 12 gün kaldı. Iğdır halkı ne istiyor? Projeler neler? AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal, A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtladı.
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