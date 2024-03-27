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İftar sofrasına sızan alerjik gıdalar! Alerjisi olanlar dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 23:47
Ramazan ayında iftar programlarımızı bazen dışarıda planlayabiliyoruz. Yediklerimize içtiklerimize aslında pek dikkat etmediğimiz bir ay oluyor. Besin alerjisi olanları ise uzmanlar uyarıyor.
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