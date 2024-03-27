İftar sofrasına sızan alerjik gıdalar! Alerjisi olanlar dikkat

Ramazan ayında iftar programlarımızı bazen dışarıda planlayabiliyoruz. Yediklerimize içtiklerimize aslında pek dikkat etmediğimiz bir ay oluyor. Besin alerjisi olanları ise uzmanlar uyarıyor.

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