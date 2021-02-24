SETA Ekonomi Direktörü Doç.Dr. Nurullah Gür A Haber ekranlarında CHP'nin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yaptığı çarpıtmalara ve Merkez Bankası rezerv durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomisindeki gerçeklere değinen Gür, 2020 yılında yaşanan pandemi döneminin dünya ve Türkiye ekonomisini ciddi anlamda etkilediğini ifade etti. CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik yalanlarına da değinen Gür "Burada yapıcı bir eleştiriden ziyade tamamen olay kişiselleştirildi. Ayrıca bu durumda ideolojik saplantılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.