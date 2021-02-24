24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İdeolojik saplantılarla olay kişiselleştiriliyor! SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür'den A Haber'e özel Merkez Bankası rezervi açıklaması

İdeolojik saplantılarla olay kişiselleştiriliyor! SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür'den A Haber'e özel Merkez Bankası rezervi açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2021 00:36
Güncelleme:24.02.2021 00:37
SETA Ekonomi Direktörü Doç.Dr. Nurullah Gür A Haber ekranlarında CHP'nin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yaptığı çarpıtmalara ve Merkez Bankası rezerv durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomisindeki gerçeklere değinen Gür, 2020 yılında yaşanan pandemi döneminin dünya ve Türkiye ekonomisini ciddi anlamda etkilediğini ifade etti. CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik yalanlarına da değinen Gür "Burada yapıcı bir eleştiriden ziyade tamamen olay kişiselleştirildi. Ayrıca bu durumda ideolojik saplantılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
İdeolojik saplantılarla olay kişiselleştiriliyor! SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür'den A Haber'e özel Merkez Bankası rezervi açıklaması
İdeolojik saplantılarla olay kişiselleştiriliyor! SETA Ekonomi Direktörü Nurullah Gür'den A Haber'e özel Merkez Bankası rezervi açıklaması
CHP'de 'İnce borsası' kuruldu!
"CHP'de 'İnce borsası' kuruldu!"
Dedeğaç neden önemli?
Dedeğaç neden önemli?
Teröristbaşları ayrı ayrı yalan söylüyor
Teröristbaşları ayrı ayrı yalan söylüyor
AK Parti'den CHP'nin gayriahlaki tutumuna tepki
AK Parti'den CHP'nin gayriahlaki tutumuna tepki
AK Parti'den Yunanistan'a uyarı
AK Parti'den Yunanistan'a uyarı
AK Parti'den rezerv açıklaması
AK Parti'den rezerv açıklaması
Teröristlerden Gara itirafı öldürün talimatı aldık
Teröristlerden Gara itirafı "öldürün" talimatı aldık
Mehmetçikten Gara'ya hava harekatı!
Mehmetçikten Gara'ya hava harekatı!
ABD Erdoğan'ı devirip onu iktidar yapacaktı
"ABD Erdoğan'ı devirip onu iktidar yapacaktı"
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!
ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat
ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat
Daha Fazla Video Göster