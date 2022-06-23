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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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Giriş: 23.06.2022 11:23
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınla ilgili son durumu anlattı. Bakan Soylu, "Afet merkezine geleni Kılıçdaroğlu dahil bilgilendiririz" ifadelerini kullanarak "Siyaset yapmak için laf söylenmesine takatımız yok" dedi.
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