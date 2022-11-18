18 Kasım 2022, Cuma
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan devlete ve TSK'ya iftira atan HDP ile CHP'li vekillere tokat gibi cevaplar! Devlete iftira atan şerefsizdir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP ve CHP'li vekillerin skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Beyoğlu'ndaki saldırıya işaret ederek açıklama yapan HDP'li Paylan "Bu tip provokasyonların içinde her zaman devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur" dedi. Bakan Soylu ise Paylan'ın skandal sözlerine, "Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir." diyerek tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'teki provokasyonuna da değinen Bakan Soylu, "Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Sen mahkeme basan eşkıyasın" dedi.