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Gizli tanık Serdar Sertçelik'i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ramazan Kubat'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olduğu ve Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında rol oynadığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 06:58
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Gizli tanık Serdar Sertçelik’i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan ve yurt dışına kaçtıktan sonra Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri yayınlayan firari gizli tanık Serdar Sertçelik, kendisine siyasiler ve üst düzey bürokratlar hakkında ifade vermesi yönünde baskı yapıldığını söyleyerek planlanan kumpası deşifre etti.

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Gizli tanık Serdar Sertçelik’i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

ORGANİZE KAÇIŞ
Serdar Sertçelik'in silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceği gün, bir nakil şirketine ait ambulansla evden çıkarılıp Ankara Eryaman'a kadar götürüldükten sonra arkadaşının otomobiliyle İstanbul'a doğru yola çıktığı, yola çıkarken de GSM hattını değiştirdiği tespit edildi.

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Gizli tanık Serdar Sertçelik’i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

Bolu yakınlarında başka bir otomobile alınan Sertçelik'in İstanbul Şile'ye kadar gittiği, yoldayken de birlikte olduğu kişiyle Organize Şube'de görevli komiser Metehan İlkyaz'ı aradıkları tespit edildi.

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Gizli tanık Serdar Sertçelik’i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurtdışına çıktığı belirlendi.

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Gizli tanık Serdar Sertçelik’i yurt dışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat kaçırdı!

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasında ilişkin 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklanan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.