Meyve fiyatında aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler | Pazarda 60 markette 100 TL

Üreticiler, "Biz ürünümüzü minimum kâr marjıyla satıyoruz, hatta bazan zararına bile veriyoruz. Ancak vatandaş yüksek fiyattan alıyor. Kazanan ise her zamanki gibi iyi yere tezgah açan tüccar ve aracı oluyor. Bir an önce hal yasasının çıkmasını ve uygulanmasını bekliyoruz, yoksa bu sorun çözülmez" diyor.