Meyve fiyatında aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler | Pazarda 60 markette 100 TL
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan yaz meyvelerinin fiyatları el yakıyor. Yaz meyvelerinin fiyatı üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor. Sürecin kazananları yine tüccar ve marketler olurken, ilk sırayı 150 lirayı bulan fiyatıyla kiraz aldı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
06:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
06:33
Bir aydır raflarda olan erik, çilek, kiraz, kayısı gibi yaz meyvelerinin kilogram fiyatı pazar tezgâhında dahi 50 TL'den başlarken, marketlerde 150 lirayı geçiyor.
Oysa tezgahlarda el yakan ürünlerin üreticide fiyatı 10-20 TL arasında değişiyor. Hal böyle olunca da meyve-sebze fiyatı tarladan vatandaşın sofrasına gelene kadar altıya katlıyor. Ne üretici ne de tüketicinin kazandığı bu sürecin kazananı yine aracı ve tüccarlar oluyor.
Üreticiler,
"Biz ürünümüzü minimum kâr marjıyla satıyoruz, hatta bazan zararına bile veriyoruz. Ancak vatandaş yüksek fiyattan alıyor. Kazanan ise her zamanki gibi iyi yere tezgah açan tüccar ve aracı oluyor. Bir an önce hal yasasının çıkmasını ve uygulanmasını bekliyoruz, yoksa bu sorun çözülmez" diyor.
REKOLTE % 30 ARTTI SABAH, erikten kayısıya, çilekten kiraza her ürün için ayrı ayrı üreticilerle konuştu. Manisa Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, erik rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu belirterek, "Mahsûl bol, o nedenle üreticide fiyat uygun. Bizde papaz eriği var. Üretici için toplama maliyeti 20 TL ama mahsul bol olduğu için bunun altında sattığımız oldu" dedi.
Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik hasadının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz da,
"Üreticide erik 10 ila 15 TL arasında değişiyor. Kayısı da 10 liradan başlıyor 40 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak 40 TL olan kayısı iç pazara gitmez, o ihracata verilir. İç pazara verilen kayısı genellikle bizde 10-20 TL arasında değişiyor" diye konuştu.