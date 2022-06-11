11 Haziran 2022, Cumartesi
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İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen İETT otobüsleri için şarkı listesi! 'Ulaşamayanlar' etiketiyle sosyal medyada gündem oldu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin sürekli arızalanması, yanması, yolda kalması nedeniyle seferlerin aksamasına vatandaşlardan ironik bir tepki geldi. Otobüse binmek için eskiye nazaran daha uzun süre durakta beklemek zorunda kalan İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. 'Ulaşamayanlar' etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.