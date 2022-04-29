29 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB'nin PKK'lı çalışanı adliyeye sevk edildi
Bölücü terör örgütü PKK Üyesi olan ve dağda elinde uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı Şafak D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.