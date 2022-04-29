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İBB'nin PKK'lı çalışanı adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2022 12:31
Bölücü terör örgütü PKK Üyesi olan ve dağda elinde uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı Şafak D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İBB’nin PKK’lı çalışanı adliyeye sevk edildi
İBB'nin PKK'lı çalışanı adliyeye sevk edildi
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