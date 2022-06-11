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İBB’nin kovduğu işçilerin tazminat davaları! Davalar İBB aleyhine sonuçlanıyor

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Giriş: 11.06.2022 13:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir tazminat dalgası ile karşı karşıya. Seçimleri kazanmasının hemen ardından birçok birimde binlerce işçinin iş akdini gerekçe göstermeden fesheden İBB yönetimi, o işçilerin açtığı davaların sonuçlanmasıyla tazminat ödemeye mahkum oluyor. En düşüğü 50 bin ila 200 bin lira arasında değişen tazminat ödemeleri İstanbullunun kasasından milyonlarca liranın boşu boşuna çıkacağı anlamına geliyor.
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