12 Nisan 2022, Salı
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İBB'nin bu canlılarla alıp veremediği ne? İğne vurup ölüme terk ettiler
Adalar'daki atlar, Pendik'teki toplu kedi köpek mezarlığı, Esenyurt'ta hatalı kısırlaştırma yüzünden ölen köpek... Metropol İstanbul’da ihmal kurbanı hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Sultangazi’de yaşayan hayvansever Mustafa Kaygusuz, bakımını üstlendiği bir köpeğin İBB ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılıp sokak ortasında ölüme terk edildiğini söyledi. Kaygusuz: Hem veteriner hekim olmadan uyuşturuyorlar, hem de bayıltıp arkalarına bile bakmadan gidiyorlar.