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İBB Başkanlığı için 52 kişi yarışacak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 20:19
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dün itibariyle başvurular sona erdi. 22'si siyasi parti, 30'u bağımsız olmak üzere 52 aday il seçim kuruluna başvuru yaptı. Peki seçmenler o adayların kaçını tanıyor? İşte bu sorunun yanıtı.
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