30 Mart 2024, Cumartesi
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İBB adayı Murat Kurum'dan Arnavutköy'de CHP'li İBB yönetimine tepki: İstanbul'un hakkını balya balya dağıttılar
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçime saatler kala Arnavutköy'de düzenlenen mitingte önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bizim bir İstanbul hayalimiz var." dedi. Kurum ayrıca, CHP'li İBB yönetimine tepki göstererek "İstanbul'un hakkını balya balya dağıttılar." ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca "Bu millet kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak." dedi.