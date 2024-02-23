23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hüseyin Tutuk'un Batuhan A ile çıktığı ilk seferi son seferi oldu

Hüseyin Tutuk'un Batuhan A ile çıktığı ilk seferi son seferi oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2024 13:55
Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" isimli geminin dört personelini arama çalışmaları sürüyor. Kayıpları bulabilmek için ekipler seferber olmuş durumda. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk seferi son seferi oldu
İlk seferi son seferi oldu
İşte Kudüs’te son durum
İşte Kudüs'te son durum
KIZILELMA’dan ANKA’ya... HÜRJET’ten KAAN’a!
KIZILELMA'dan ANKA'ya... HÜRJET'ten KAAN'a!
Katliamın gölgesinde 20. Cuma
Katliamın gölgesinde 20. Cuma
Çeçen sürgününün yıl dönümü
Çeçen sürgününün yıl dönümü
Bakan Tunç’tan Can Atalay kararına ilişkin yorum
Bakan Tunç'tan "Can Atalay" kararına ilişkin yorum
İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de?
İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de?
Gönderirim ben bunları memleketine
"Gönderirim ben bunları memleketine"
Kesin adaylar 3 Mart’ta açıklanacak
Kesin adaylar 3 Mart'ta açıklanacak
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa
46 ilde torbacılara operasyon
46 ilde torbacılara operasyon
Daha Fazla Video Göster