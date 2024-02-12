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Hulk’tan Filistin’e destek! Ünlü oyuncu Ruffalo: Barışın neresi yanlış

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 11:15
Ünlü çizgi roman Hulk'u beyaz perdede canlandıran oyuncu Mark Ruffalo Gazze'deki katliama sessiz kalmadı. Amerikalı yıldız isim acil ateşkes çağrısında bulundu, "Barışın nesi yanlış" dedi.
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