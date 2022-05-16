Heykel belediyeciliği! CHP'li İBB'den 34 heykele 7 milyon lira

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 şahmeran heykeli yaptırdı. 3 ay boyunca megakentin çeşitli noktalarında sergilenecek heykeller için iddiaya göre 7 milyon lira harcandı. Satılacak heykellerden elde edilen gelirin bir kısmı kız çocuklarına burs olarak verilecek. Akıllardaki soru ise İBB'nin 7 milyon lirayı direkt öğrencilere vermek yerine, neden böyle bir yol seçtiği.