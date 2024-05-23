23 Mayıs 2024, Perşembe
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Helikopter düştü mü, düşürüldü mü? İran politikasında değişim olur mu?
Pazar akşamı akşam saatlerine doğru İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter kaza yaptı ve düştü. AKINCI’nın enkaz bölgesini İran’a iletmesinden sonra ülkeyi şoka sokan haber geldi ve helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Reisi sonrası İran ve bölgede güç dengeleri değişir mi? İran politikasında değişim olur mu? Helikopter düştü mü, düşürüldü mü, düşürüldüyse bu kimin işi olabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.