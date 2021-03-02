HDP'ye kapatma davası açılacak! Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'e konuştu

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devletin en tepesindeki isimlerin PKK=HDP demeye başladığını belirten Pazarcı, Türkiye'de hukukun gereği nedeniyle HDP'ye kapatma davası açılacağını ifade etti. CHP'nin fezlekelerle ilgili "hayır" oyu vereceğine değinirken, Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi destekçisi HDP ile aynı yolda yürüdüğünü ifade belirtti.