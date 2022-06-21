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HDP’nin tepkisi CHP’ye geri adım attırdı! CHP Sözcüsü Faik Öztrak sözlerini yumuşattı

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 09:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DBP’li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasına tepki göstermiş bunun kabul edilemez olduğunu söylemişti. Bu açıklamalara HDP'li Ahmet Türk ''CHP ile nasıl yürüyeceğiz?'' diyerek ses yükseltti. HDP'den gelen tepki üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, daha yumuşak açıklamalar yaptı.
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