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HDP'liler Meclis parasıyla PKK'ya pul gönderdi! İşte teröristlere pul gönderen HDP'liler
HDP'nin terör örgütü PKK'yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP'li milletvekili, Meclis'in "iletişim harcaması" için verdiği parayla pul alıp cezaevlerindeki PKK'lı teröristlere gönderdi. 2 binden fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonunda kullanılacağını belirleyen adalet bakanlığı pullara el koydu.
HDP'nin terör örgütü PKK'yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP'li milletvekili, Meclis'in "iletişim harcaması" için verdiği parayla pul alıp cezaevlerindeki PKK'lı teröristlere gönderdi. 2 binden fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonunda kullanılacağını belirleyen adalet bakanlığı pullara el koydu.