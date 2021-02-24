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HDP'liler Meclis parasıyla PKK'ya pul gönderdi! İşte teröristlere pul gönderen HDP'liler

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Giriş: 24.02.2021 11:51
Güncelleme:24.02.2021 12:34
HDP'nin terör örgütü PKK'yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP'li milletvekili, Meclis'in "iletişim harcaması" için verdiği parayla pul alıp cezaevlerindeki PKK'lı teröristlere gönderdi. 2 binden fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonunda kullanılacağını belirleyen adalet bakanlığı pullara el koydu.

HDP'nin terör örgütü PKK'yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP'li milletvekili, Meclis'in "iletişim harcaması" için verdiği parayla pul alıp cezaevlerindeki PKK'lı teröristlere gönderdi. 2 binden fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonunda kullanılacağını belirleyen adalet bakanlığı pullara el koydu.

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