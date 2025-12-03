03 Aralık 2025, Çarşamba

İşte ASELSAN’ın mobil röntgen cihazları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 16:48
Türk savunma sanayiinin gururu ASELSAN, savunma alanındaki tecrübesini sağlık teknolojilerine aktardı. Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen "HelTU ADR-M100" mobil dijital röntgen cihazı, kamu hastanelerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor. Hayat kurtaran teknolojileri yerinde inceleyen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Gölbaşı'ndaki ASELSAN Teknoloji Üssü'nden detayları aktardı.
