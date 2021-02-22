İYİ PARTİ DESTEKLİYOR

Gara'da vatandaşlarımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi sonrası İYİ Parti'de "terör kırmızı çizgimiz olmalı ve bunun için evet demeliyiz" görüşü hakim olurken, bu doğrultuda partililerin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy vermesi bekleniyor.