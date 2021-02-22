Son dakika: Millet İttifakı’nda HDP çatlağı! Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor
Son dakika haberine göre Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan’ın da aralarında olduğu HDP’li 9 isim hakkında fezleke hazırlanmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis’e sunulacak oylamada, Millet İttifakı üyeleri arasında anlaşmazlık yaşanıyor. İYİ Parti’nin HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ‘evet’ CHP’nin ise ‘hayır’ demesi bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP'li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.
28 SUÇTAN DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI İSTENİYOR
Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP'linin, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
MECLİS'TE OYLAMA YAPILACAK
Meclis'te HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik yapılacak oylama öncesi, Millet İttifakı üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında anlaşmazlık yaşanıyor.
İYİ PARTİ DESTEKLİYOR
Gara'da vatandaşlarımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi sonrası İYİ Parti'de "terör kırmızı çizgimiz olmalı ve bunun için evet demeliyiz" görüşü hakim olurken, bu doğrultuda partililerin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy vermesi bekleniyor.
CHP KARŞI ÇIKIYOR
CHP kulislerinde ise HDP ile kurulan temasların zarar görmemesi görüşü hakim. Bu kapsamda Fezlekeler oylanırken, CHP'nin hayır diyeceği belirtiliyor.
Dokunulmazlıkları kaldırılması için fezlekeleri hazırlanan HDP'liler arasında "Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş ve Pervin Buldan" bulunuyor.