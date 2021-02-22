İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber yayınında terör örgütü PKK'nın katliamlarını anlatmış HDP'nin PKK ile ilişkini belgelerle ortaya koymuştu. İşte o yayın HDP merkez yürütme kurulunda gündeme geldi. Programdan rahatsız olan HDP yönetimi yapılan yazılı açıklamada A Haber'i ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında HDP'nin PKK ile ilişkisini belgelerle ortaya koydu. Eli kanlı örgütün katliamlarını bir bir anlattı.

Bakan Soylu'nun konuk olduğu A Haber yayını HDP'yi rahatsız etti. Yayının ardından toplanan HDP merkez yürütme kurulu A Haber'i ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

PKK'nın sivil katliamlarına sessiz kalan HDP yönetimi Gara'daki alçak saldırı üzerinden devleti suçlamayı sürdürdü.

MYK sonrası yapılan yazılı açıklamada HDP'li siyasetçilerin Kandil'de çekilen fotoğraflarının suç sayılamayacağı belirtilirken, HDP'nin barış yanlısı olduğunun vurgulanması ise şaşkınlıkla karşılandı.