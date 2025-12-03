03 Aralık 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Gerekirse baldıran zehrini de içeriz
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 13:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan bugün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte umutlarının arttığının altını çizerken kira enflasyonunda gerileme beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin rotasının belli olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan "Suyu bulandırıp sazan avına çıkanların oyununa gelmeyeceğiz" dedi. Kızılelma'nın tarihi bir başarıya imza attığını söyleyen Erdoğan "Kızılelma havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP'nin "Stockholm" polemiğine yanıt veren Başkan Erdoğan, Kürtlerin cellatı çok iyi bildiğinin altını çizdi. Özel'e seslenen Erdoğan "Cesaretin varsa cellat görmek istiyorsa aynaya baksın" dedi. Terörsüz Türkiye'nin milletin hayır duasıyla bu sefer başarıya ulaşacağını söyleyen Başkan Erdoğan baldıran zehrini de içmeye hazır olduklarını söyledi.
