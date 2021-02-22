Gara Harekatı satrança benzettiğimiz büyük oyundaa önemli taşlardan biri olarak görülebilir. Örgütün kale diye gördüğü yeri aldınız diyebilirsiniz. Gara Sincar ve Kandil alanına hakim olan bir arazi. Burada sözde karargahlar ve terörist başlarından Murat Karayılan'ında yedek karargahının olduğu bir yer. Basınla görüşmelerini de bu bölgede yapıyor. Burası aynı zaman bölgede haberleşmeyi sağlayan bir nokta.