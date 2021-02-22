HDP ve PKK'nın organik bağı! Gara operasyonu bölgedeki denklemleri nasıl değiştirdi? Uzman isimlerde A Haber'de yorumladı
İçişleri Bakanı Süleyman soylu A Haber yayınına katılmış ve Gara operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP’li milletvekilini de yine A Haber özel yayınında açıklamış, o açıklamaların ardından HDP’'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlatılmıştı. Peki HDP'li vekil hakkında nasıl bir yol izlenecek? HDP vekiller neden Kandil ve Gara’ya gidiyorlar? Gara operasyonu bölgedeki denklemleri nasıl değiştirdi? Önümüzdeki günlerde bölgede neler yaşanabilir? Tüm Türkiye’nin takip ettiği olaylarla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez değerlendirdi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları:
"Türkiye, Akdeniz'de kurulan oyunları bozdu. Türkiye sadece Doğu Akdeniz'de değil küresel bir oyunu bozuyor ve yeniden oyun kuruyor. Bu oyunu kurmanın da aşamaları var yapılan bu harekatlar da bunun birer adımları.
Gara Harekatı satrança benzettiğimiz büyük oyundaa önemli taşlardan biri olarak görülebilir. Örgütün kale diye gördüğü yeri aldınız diyebilirsiniz. Gara Sincar ve Kandil alanına hakim olan bir arazi. Burada sözde karargahlar ve terörist başlarından Murat Karayılan'ında yedek karargahının olduğu bir yer. Basınla görüşmelerini de bu bölgede yapıyor. Burası aynı zaman bölgede haberleşmeyi sağlayan bir nokta.
İşte Türkiye böylesi önemli bir yere operasyon yaptı. Burada terörün şah damarına aslında bir neşter vuruldu. Burada teröristlere eğitimler veriliyordu. Türkiye böylesi önemli bir noktayı ele geçirdi. Örgütü yeniden bir komuta merkezi oluşturamayacak hale getirdiniz ve örgütte panik başladı.
HAŞDİ ŞABİ PKK İŞ BİRLİĞİ
İran'ın desteklemiş olduğu Şii gruplara baktığınız zaman söylem şu: Irak'ın topraklarını teröristlerden temizlemek ABD'yi buradan çıkarmak. Ama İran destekli bu gruplar ABD'nin fiilen destekledikleri PKK ile de kol kola girebiliyorlar. Haşdi Şabi 8 bin kişiyi Sincar'a gönderdi hatta bazı PKK gruplarının Haşdi Şabi kılığına girerek onlarla iş birliği yaptığı yönünde bilgiler var.
Gara Harekatı ABD'ye vurulan en büyük tokatlardan biridir. Eğer Sincar'da böyle bir durum yaşanırsa maskeler düşecek. Burada birbirne benzemeyen tüm gruplar Türkiye'ye karşı kol kola girdiler."
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez'in açıklamaları:
"Türkiye'nin gündeminde olan bu harekatın çok önemli bir boyutu var. Türkiye'nin 2016 yılından beri çizdiği bir strateji var. Bu milli planın askeri stratejisini görüyoruz aslında. Yurt içinde terörle mücadelenin bütün fonksiyonlarını yerine getirirken yurt dışında bununla eş güdümlü olarak yapılıyor.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlar var. Bu alanların hepsini bir araya getirdiğinizde. Türkiye harekatlarını kararlı şekilde devam ettiriyor. PKK'nın bulunduğu her alanda ezilmesi zorunluluğu var. PKK'nın bulunduğu her yer artık Türkiye'nin etki alanı içerisindedir.
Bu harekatlar yeni yapılacak harekatın provası gibidir askerler için bir sonraki harekatın hazırlığı niteliğini taşımaktadır. Bir sonraki operasyon "Kandil mi? Sincar mı?" olacak bilemeyiz ancak sınırın hemen ötesinde operasyonlar derinliğe doğru kaymaktadır ve bu devam edecektir.
PKK terör örgütünü özellikle 2000'li yıllardan sonra siyasallaşma çabasını artırmaya çalıştığını görüyoruz. PKK terör örgütünün fikri yapısı doğrultusunda hareket eden siyasi partiler sürecini incelediğimizde bunların terörle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Ayakta kalmak için siyasallaşmaya çalışıyorlar.
PKK terör örgütü KCK adı altında sözde toplumsal bir konfederasyon bir yap��lanmaya gitti. Bu KCK aslında terör örgütünün toplumun her tabakasına girme hedefi olan bir yapıydı. Amaç teröre elaman temin etmek propaganda yapmaktı.
KCK yapılanması bir taraftan terör örgütünün yapmış olduğu silahlı eylemlere destek vermek ve bu alanı genişletmek için vardı. Avrupa Sosyalist Enternasyonel'e CHP'de bağlıdır ve oraya üyedir PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'de burya tabidir. Buralara baktığınız zaman organik bağların çok önceden kurulduğunu görürsünüz.
Bu partinin il ve ilçe teşkilatları bölgede bulunan terör örgütüyle doğrudan ilişkilidir. Talimatlar Kandil'den sözde saha sorumlularına verilir oradan da partinin iç teşkilatlarına iletilir. İşte böyle bir organik yapı var."