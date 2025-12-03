Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar! A Haber’de değerlendirdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin bu sefer milletin hayır duasıyla başarıya ulaşacağını söylerken gerekirse baldıran zehrini içmeye hazır olduklarının altını çizdi. Öte yandan Barzani'nin Şırnak ziyareti sırasında yaşananları yorumlayan Başkan Erdoğan "İzahat verip bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli. Sayın Bahçeli için söylenenler kabul edilemez." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özel'in "Stockholm Sendromu" sözlerine de yanıt veren Erdoğan "Kürt kardeşlerim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir" dedi. Türkiye'nin yeni rotasının belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, suyu bulandırıp sazan avına çıkanların oyununa gelinmeyeceğinin altını çizdi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

