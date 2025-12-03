03 Aralık 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan vefat eden Cemal Öztürk'ü andı: Hayırla yad edeceğiz
Başkan Erdoğan vefat eden Cemal Öztürk’ü andı: Hayırla yad edeceğiz

Başkan Erdoğan vefat eden Cemal Öztürk'ü andı: Hayırla yad edeceğiz

Giriş: 03.12.2025 12:45
Güncelleme:03.12.2025 12:46
Başkan Erdoğan konuşmasının başında vefat eden 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ü andı. Öztürk'ün ruhu için Fatiha-i Şerif okutan Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz önceki gün bu çatı altında teşriki mesaide bulunduğumuz bir yol arkadaşımızı dar-ı dünyadan dar-ı bekaya yolcu ettik. 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk kardeşimiz bir süredir tedavi gördüğü bir kent şehir hastanesinde emaneti sahibine teslim etti. Merhum yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'e Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Cemal kardeşimizi hep nezaketi, çalışkanlığı, tevazusu ve memleketi için çarpan samimi kalbiyle hayırla hatırlayacağız, hayırla yâd edeceğiz. Rabbim mekânını cennet eylesin diyorum. Ailesine, yakınlarına, Giresunlu kardeşlerime ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum." dedi.
