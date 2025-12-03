Başkan Erdoğan’dan Özel’e Stockholm yanıtı: Cellat görmek istiyorsan dön de aynaya bak

03 Aralık 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 13:19
AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP lideri Özgür Özel’e sert sözlerle yüklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sinop’taki testleri ‘balıklar rahatsız oluyor’ diye eleştiren Özel önce kendi partisinin utanç dolu geçmişine baksın. Ulus Meydanı’ndan İstiklal Mahkemeleri’ne, Menderes’ten Deniz Gezmiş’e kadar kimin cellat, kimin mağdur olduğunu milletim çok iyi bilir. Sayın Özel cesaretin varsa celladı görmek için aynaya bak, CHP’nin tarihine bak.” dedi.
