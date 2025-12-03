03 Aralık 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan'dan Barzani'ye sert uyarı: Sayın Bahçeli'ye söylenen hadsiz sözler kabul edilemez
Başkan Erdoğan’dan Barzani’ye sert uyarı: Sayın Bahçeli’ye söylenen hadsiz sözler kabul edilemez

Başkan Erdoğan’dan Barzani’ye sert uyarı: Sayın Bahçeli’ye söylenen hadsiz sözler kabul edilemez

Giriş: 03.12.2025 13:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda, Barzani’nin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu noktada ittifak ortağımız Sayın Bahçeli’yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmiyoruz. Vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir” ifadelerini kullandı.
