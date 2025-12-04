Tepki çeken Barzani ziyareti sonrası A Haber’de çarpıcı analiz

04 Aralık 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 03:12
Barzani’nin Şırnak’a uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde gelmesi sonrasında tepki çeken görüntülere ilişkin siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Soruşturma başlatılan olaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, “Türkiye’ye gelen hiçbir devlet başkanının etrafında uzun namlulu silahlarla koruma görmedik" diyerek söz konusu görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyledi.
