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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Gara'ya giden HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? İşte Taşdemir'in terör özgeçmişi...

A Haber
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Giriş: 21.02.2021 16:50
Güncelleme:22.02.2021 08:26
Türkiye'nin merak ettiği Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin kim olduğu belli oldu. A Haber'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Peki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir kim? Terör sicili bir hayli kabarık olan Taşdemir'in 2016'da PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. 5 yıl hapis de yatan Taşdemir'in PKK'lı teröristleri koruyup aklamak için canhıraş çalıştığı belirlendi. İşte Taşdemir'in terör özgeçmişi...

Türkiye'nin merak ettiği Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin kim olduğu belli oldu. A Haber'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Peki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir kim? Terör sicili bir hayli kabarık olan Taşdemir'in 2016'da PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. 5 yıl hapis de yatan Taşdemir'in PKK'lı teröristleri koruyup aklamak için canhıraş çalıştığı belirlendi. İşte Taşdemir'in terör özgeçmişi...

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİM?

18 Nisan 1982'de Ağrı'da dünyaya gelen Taşdemir, Mersin Üniversitesi sosyoloji ve arkeoloji bölümü mezunu. 2008 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadın politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi.

Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı.

7 Haziran 2015'ten bu yana Ağrı milletvekilliği görevini sürdüren Taşdemir, Meclis'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıyor skandal açıklamalara imza atıyor.

Taşdemir, Meclis genel kurulunda kürsüye gelerek bazı fotoğraflar gösterip güvenlik güçlerini suçluyor.

Yaptıkları bunlarla sınırlı değil. HDP'li Taşdemir, teröristlerin cenazelerine bile katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez A Haberde açıkladı! Garaya giden HDPli vekil kimdi? FETÖnün şifreleri neler? İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI! GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL KİMDİ? FETÖ'NÜN ŞİFRELERİ NELER?
Son dakika: PKKnın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haberde değerlendirdiler SON DAKİKA: PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP KAPATILACAK MI? TERÖRÜN SİYASALLAŞMASI NASIL ÖNLENECEK? GARA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? A HABER'DE DEĞERLENDİRDİLER
Gara operasyonu neden dönüm noktası oldu? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haberde değerlendirdi: Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır GARA OPERASYONU NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLDU? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: KANDİL VE DİĞER OPERASYONLARIN BAŞLANGICI VE MESAJIDIR

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