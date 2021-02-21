"TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR DURUM"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar bizim açımızdan çok şaşırtıcı değil bizce malum olan konular ama ayrıntılara baktığımız zaman bizim bile tüylerimizi diken diken edebilecek bir takım bilgiler var. Kaldı ki söylediklerinden çok bir de söylemediklerini düşünmek lazım. Çünkü zaman zaman bu sohbette ben baştan sona izledim tamamını zaman zaman bu sohbette durun bakalım onları da söylemeyelim dahası var gibi bir takım ifadelerde bulundu. Gerçekten tüyler ürpertici bir durumla karşı karşıyayız ve bunun dahası da var.