Son dakika: PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Gara neden dönüm noktası oldu? A Haber'de değerlendirdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında Gara Operasyonu ve terörle mücadele başlıklarında önemli detaylar verdi. Bakan Soylu Gara'ya giden kadın milletvekilini de açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği bir kez daha gündemde. Peki HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel yayınında Gara Operasyonu ve terörle mücadele başlıklarında önemli detaylar verdi. Bakan Soylu Gara'ya giden kadın milletvekilini de açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği bir kez daha gündemde. Peki HDP kapatılacak mı? Terörün siyasallaşması nasıl önlenecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR DURUM"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar bizim açımızdan çok şaşırtıcı değil bizce malum olan konular ama ayrıntılara baktığımız zaman bizim bile tüylerimizi diken diken edebilecek bir takım bilgiler var. Kaldı ki söylediklerinden çok bir de söylemediklerini düşünmek lazım. Çünkü zaman zaman bu sohbette ben baştan sona izledim tamamını zaman zaman bu sohbette durun bakalım onları da söylemeyelim dahası var gibi bir takım ifadelerde bulundu. Gerçekten tüyler ürpertici bir durumla karşı karşıyayız ve bunun dahası da var.
HDP'NİN KAPATILMASI
Kimse kalkıp da HDP'ye bir siyasi parti diyemez dememeli. Çünkü bir siyasi parti olmanın çok çok ötesine geçmiş bir yapıdan bahsediyoruz burada PKK ile iç içe faaliyet gösteren adeta PKK'nın örgüte militan devşirme birimi gibi çalışan bir siyasi parti söz konusu. Baştan sona yalanlarla dolu algı operasyonlarıyla dolu bir sözde siyasi bir tavır ortaya koyuyor. Dünyanın hiçbir yerinde insanlık suçu işleyen terör oluşumuna izin verilmez. Önümüzdeki günlerde herhalde biz HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir takım adımları izleyeceğiz ki bunlar da geç kalınmış adımlar olacak. Önümüzdeki günlerde bazı gelişmeleri tetikleyecek diye düşünüyorum ben İçişleri Bakanının yaptığı bu açıklamalar.
EN TEHLİKELİ BASAMAKTIR
MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİ
Bir şekilde terör örgütünün siyasi uzantısı olarak hareket eden bu siyasi oluşum varlığını devam ettiriyor. Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipüle etmeye başladı açıkçası ben bunu çok tehlikeli buluyorum.
Türk siyaseti açısından son derece tehlikeli. Aynı zamanda bu sadece siyasetin konusu değil bana sorarsanız bir milli güvenlik problemine dönüşmüştür.
PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP İLE İŞ BİRLİĞİ
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama gayet net yani Türkiye'nin bu sınır ötesi harekatta herhangi bir şekilde PKK'nın iddia ettiği gibi burada tarihi bombalamadığı gayet açık. Ancak maalesef burada HDP ve uzantılarının hem PKK ile organik ilişki içerisinde olduğunu Sayın Bakan delilleriyle ortaya koymuştur. Hem de buradaki propaganda asıl önemli olan terör örgütünün yapmış olduğu terör eylemlerinin propagandası hem ceza kanunumuz hem de terörle mücadele kanunu açısından bir şekilde yasak olduğu gibi aynı zamanda milletvekilliği gibi kutsal bir göreve bence yakışmayan bir hareket.
Milletin temsil yetkisi terörü desteklemek ve teröre kucak açmak ve evlatlarımızı Kürt Türk herhangi bir şekilde ayrım yapmaksızın katleden ve insan haklarını ağır şekilde ihlal ederek vatandaşlarımıza işkence uygulayarak katliam yapan terör örgütünü haklı çıkarmak hem kamu vicdanına hem hukuk hem adalet hem de insanlığa aykırıdır. Sayın Bakanımızın konuşmaları bu bakımdan fevkalade önemliydi ve tarihi açıklamalardı.
GARA OPERASYONU NEDEN ÖNEMLİ?
Terörle mücadelede Türkiye'ye kabul ettirilmek istenen iki tane önemli eylem var bunlardan bir tanesi Kuzey Irak'ta Kandil ve bu bölgedeki diğer kampların kabul edilmesi ve terör örgütünün 38. Paralelin kuzeyine düşen bölgede de facto yani fiili bir terör örgütünün kurulmasında Türkiye müsaade etmemiştir.
BAŞLANGICI VE MESAJIDIR
Son yapılan Gara operasyonu baharla beraber Kandil ve diğer operasyonların başlangıcı ve mesajıdır. Gara'ya bakıldığında buradaki eğitim merkezleri lojistik merkezleri ve Sincar kapısından girişleri bir şekilde kilitlenmiştir. Son derece başarılıdır.
TÜRKİYE OLMADAN NATO OLMAZ
Müttefiklerimize buradan sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türrkiye Cumhuriyeti devleti bugün NATO'nun en önemli müttefiklerinden bir tanesidir. Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle Baltık'dan Karadeniz'e Doğu Akdeniz'de Somali'de görev yapmakta ve halihazırda NATO'nun en önemli çevik kuvvetinin komutanı Türkiye'dir.
Türkiye olmadan NATO olmaz. Türkiye olmadan NATO'nun Güney kanadı da olmaz. Her millet gibi Türk milletinin de NATO'dan ve ABD'den beklediği ahde vefadır. Türkiye bahşiş istemiyor. Türkiye saygı ve kendisine layık olduğu biçimde eşitler arasında birinci değil eşit olarak müttefikler arasında saygın bir şekilde görevini icra etmektedir ve Türk milleti de bu saygınlığı talep etmektedir.