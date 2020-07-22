Önceki gün Ankara’da Meclis’te grup toplantıları vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kadına şiddetle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Kadın STK’ların taleplerini dile getirdi şiddete karşıyız dedi ama geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündeminde oldukça geniş yankı uyandıran HDP’li vekillerin özellikle de HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz skandalı ile ilgili tek bir kelime dahi etmedi.

Önceki gün Ankara'da Meclis'te grup toplantıları vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kadına şiddetle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Kadın STK'ların taleplerini dile getirdi şiddete karşıyız dedi ama geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündeminde oldukça geniş yankı uyandıran HDP'li vekillerin özellikle de HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalı ile ilgili tek bir kelime dahi etmedi.