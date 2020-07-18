"Tecavüzcü HDP'li vekil" Tuma Çelik'e Meclis'teki kadın vekillerden A Haber canlı yayında tepki!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.K isimli kadını ölümle tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksakal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaşanan bu skandal olaya tepki gösterdi. Kadın vekiller medyada yer alan Tuma Çelik'in partisine zarar vermemek adına istifa ettiği söylemlerine de sert tepki gösterdi ve bir an önce HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılıp yargı önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.K isimli kadını ölümle tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksakal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaşanan bu skandal olaya tepki gösterdi. Kadın vekiller medyada yer alan Tuma Çelik'in partisine zarar vermemek adına istifa ettiği söylemlerine de sert tepki gösterdi ve bir an önce HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılıp yargı önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.