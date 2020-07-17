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HDP'li Mensur Işık eşi Ebru Işık'ı darp etti!

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Giriş: 17.07.2020 07:45
Güncelleme:17.07.2020 07:46
Son dakika haberi! HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel oldu. Daha sonra ağrıların artması üzerine hastaneye giden Ebru Işık doktorlardan yardım istedi, ihbar üzerine hastaneye polis sevk edildi. Soruşturma sonucu Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Olay, dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI
HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.
HDP'li Mensur Işık eşi Ebru Işık'ı darp etti!
HDP'li Mensur Işık eşi Ebru Işık'ı darp etti!
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