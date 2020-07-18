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CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in taciz skandalını böyle verdiler...

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Giriş: 18.07.2020 13:21
Güncelleme:18.07.2020 13:31
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Her fırsatta kadın hakları üzerinden duyar kasan CHP/HDP yanlısı medya ise söz konusu skandalın ucu HDP’ye dokununca olayı örtbas etme girişiminde bulundu. SolHaber, Halk TV, Cumhuriyet, BirGün gibi siteler, haberlerinde tecavüz skandalından bahsetmedi ve olayı önemsizleştirmeye çalıştı.
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