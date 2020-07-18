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CHP yandaşı medyadan skandal örtbas! HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in taciz skandalını böyle verdiler...
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Her fırsatta kadın hakları üzerinden duyar kasan CHP/HDP yanlısı medya ise söz konusu skandalın ucu HDP’ye dokununca olayı örtbas etme girişiminde bulundu. SolHaber, Halk TV, Cumhuriyet, BirGün gibi siteler, haberlerinde tecavüz skandalından bahsetmedi ve olayı önemsizleştirmeye çalıştı.