HDP’li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık A Haber’e konuştu! Önce “şiddet gördüm” dedi sonra ifadesini değiştirdi

HDP'li Mensur Işık'ın şiddet uyguladığı eşi Ebru Işık A Haber'e konuştu. Işık, önce şiddet gördüğünü söyledi sonra ifadesini değiştirip "kafamı dolap kapağına çarptım" dedi. Peki Işık, şikayetini neden geri çekti? Tehdit mi edildi? İşte detaylar...

HDP'li Mensur Işık'ın şiddet uyguladığı eşi Ebru Işık A Haber'e konuştu. Işık, önce şiddet gördüğünü söyledi sonra ifadesini değiştirip "kafamı dolap kapağına çarptım" dedi. Peki Işık, şikayetini neden geri çekti? Tehdit mi edildi? İşte detaylar...

Ankara Dikmen'de oturan 45 yaşındaki HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın lise öğretmeni eşi Ebru Işık, çarşamba günü eşi tarafından götürüldüğü Etimesgut'taki özel bir hastanede doktorlara şiddet gördüğünü söyleyip polise haber vermelerini istedi. Doktorların haber vermesi üzerine polis ekipleri, Ebru Işık'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadenin ardından durum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemesi'ne bildirildi. Mahkeme, HDP Milletvekili Işık için 6 ay uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca Işık'ın eşinin olduğu yer ve alana yaklaşmaması, telefon dahil hiçbir iletişim aracıyla rahatsız etmemesi kararı verildi.

5 AYDIR BAŞKA KADINLA

Lisede fen bilimleri öğretmeni olan Ebru Işık, yaşadığı korkunç anları ifadesinde şu sözlerle anlattı: "Mensur Işık ile 17 yıldır evliyim, bu evlilikten 2 çocuğumuz var. Şu an kendisi HDP Muş milletvekilidir. Evlilik süresince zaman zaman kendisinin bana karşı tehdit ve hakaretleri oluyordu. Yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimle 20 gündür ayrı odalarda kalıyoruz.

DARP ETTİ, EVE KİLİTLEDİ

15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. O da bana 'O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın' dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim.

ÖNCE "ŞİDDET GÖRDÜM" DEDİ SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ebru Işık, "Eşimle virüsü kim bulaştırdı tartışması yaşadık, sonra da ben kafamı dolap kapağına çarptım ama eşim hastaneye götürmediği için ona olan kızgınlığımdan şiddet gördüğüm yalanını uydurdum şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.