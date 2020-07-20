Organize perdeleme yine devrede! HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalını örtbas ettiler

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz skandalının ardından HDP'den istifa etmiş, sözde kadın hakları savunucusu CHP ve HDP'li isimler skandala sessiz kalıp üç maymunu oynamıştı. Bütün bunlar yetmiyor gibi HDP'den bugün akıllara durgunluk veren bir açıklama gelmiş, Tuma Çelik'in partiden ihraç edildiği açıklanmıştı. Yani istifa eden tecavüzcüyü ihraç etme zahmetini göstermişti HDP. Organize perdeleme konusunda usta olan medya, bu gelişmeler üzerine harekete geçti ve Tuma Çelik'in ihraç haberiyle ilgili ''tecavüz'' ibaresini sansürleme veya esirgeme gayretine girişti.