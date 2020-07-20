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Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi

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Giriş: 20.07.2020 15:31
Güncelleme:20.07.2020 15:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın yerel seçim çalışmalarında milletvekilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederken Çelik iddiaları komplo diyerek yalanladı. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle deliller kaybolmuş olabilir mi? Delil olmasa fezleke hazırlanır mıydı? Deliller ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullanarak "Çok kısa süre içinde ortaya çıkacaktır diye değerlendiriyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın yerel seçim çalışmalarında milletvekilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederken Çelik iddiaları komplo diyerek yalanladı. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle deliller kaybolmuş olabilir mi? Delil olmasa fezleke hazırlanır mıydı? Deliller ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullanarak "Çok kısa süre içinde ortaya çıkacaktır diye değerlendiriyorum" dedi.

Son dakika: HDP’li Tuma Çelik hakkında fezleke! Deliller ne anlatıyor? Nasıl ispatlanacak? Adli tıp uzmanı değerlendirdi SON DAKİKA: HDP'Lİ TUMA ÇELİK HAKKINDA FEZLEKE! DELİLLER NE ANLATIYOR? NASIL İSPATLANACAK? ADLİ TIP UZMANI DEĞERLENDİRDİ

Son dakika: STK’lardan HDP’li vekile sert tepki: HDP - PKK budur: Kan, gözyaşı, yıkma, yakma, taciz ve tecavüz… SON DAKİKA: STK'LARDAN HDP'Lİ VEKİLE SERT TEPKİ: HDP - PKK BUDUR: KAN, GÖZYAŞI, YIKMA, YAKMA, TACİZ VE TECAVÜZ…

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