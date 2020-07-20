Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın yerel seçim çalışmalarında milletvekilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederken Çelik iddiaları komplo diyerek yalanladı. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle deliller kaybolmuş olabilir mi? Delil olmasa fezleke hazırlanır mıydı? Deliller ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullanarak "Çok kısa süre içinde ortaya çıkacaktır diye değerlendiriyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın yerel seçim çalışmalarında milletvekilinin tecavüzüne uğradığını iddia ederken Çelik iddiaları komplo diyerek yalanladı. Olayın üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle deliller kaybolmuş olabilir mi? Delil olmasa fezleke hazırlanır mıydı? Deliller ne anlatıyor? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan, Savcılık bir milletvekili için elinde çok ciddi dayanak olmadan böyle bir fezleke hazırlamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullanarak "Çok kısa süre içinde ortaya çıkacaktır diye değerlendiriyorum" dedi.