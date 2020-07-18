Son dakika: HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı

Son dakika haberi; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kalan D.K'nin savcılık ifadesine A Haber ulaştı. Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın ölümle tehdit edildiğini söyledi. Kadının savcılık ifadesinin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı. Öte yandan HDP'li vekil tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadınla ilgili koruma kararı alındı.

HDP'de kadına şiddetten sonra cinsel saldırı skandalı ortaya çıktı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi. HDP'li vekil iddialar için 'iftira' diyor. A Haber ise HDP vekil Çelik tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının (D.K) ifadesine ulaştı.