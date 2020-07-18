18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı

Son dakika: HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2020 16:28
Güncelleme:18.07.2020 16:30
Son dakika haberi; HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kalan D.K'nin savcılık ifadesine A Haber ulaştı. Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın ölümle tehdit edildiğini söyledi. Kadının savcılık ifadesinin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı. Öte yandan HDP'li vekil tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadınla ilgili koruma kararı alındı.

HDP'de kadına şiddetten sonra cinsel saldırı skandalı ortaya çıktı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi. HDP'li vekil iddialar için 'iftira' diyor. A Haber ise HDP vekil Çelik tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının (D.K) ifadesine ulaştı.

Tecavüzcü HDP'li vekile kadın vekillerden canlı yayında tepki
"Tecavüzcü HDP'li vekile" kadın vekillerden canlı yayında tepki
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Skandal çağrı! DHKP-C'li teröristlere destek istedi
Skandal çağrı! DHKP-C'li teröristlere destek istedi
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas!
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas!
İşte Ermenistan’ın hedefi!
İşte Ermenistan’ın hedefi!
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı!
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı!
CHP’li Tunç Soyer sınıfta kaldı!
CHP’li Tunç Soyer sınıfta kaldı!
Terör elebaşı yeğeni teslim oldu! A Haber'de çarpıcı yorum!
Terör elebaşı yeğeni teslim oldu! A Haber'de çarpıcı yorum!
Terör elebaşının yeğeni teslim oldu! Peki bu ne anlama geliyor?
Terör elebaşının yeğeni teslim oldu! Peki bu ne anlama geliyor?
PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu
PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu
Daha Fazla Video Göster