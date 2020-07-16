Kadına şiddette çifte standart! Tepkiler şiddet uygulanan kişinin profiline göre neden değişiyor?

Sıla şiddet gördüğünde tüm Türkiye ayağa kalkmıştı ama aynı tepki eşine şiddet uygulayan FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya'ya verilmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sıla'yı telefonla ararken Küçükkaya'nın eşi Eda Demirci'nin adını bile anmadı. Peki CHP kadına şiddette neden çifte standart uyguluyor?Tepkiler şiddet uygulanan kişinin profiline göre neden değişiyor? Avukat Pınar Hacıbektaşlıoğlu ve avukat Özgecan Sırma, A Haber canlı yayınında bu çifte standarta tepki gösterdi.

Sıla şiddet gördüğünde tüm Türkiye ayağa kalkmıştı ama aynı tepki eşine şiddet uygulayan FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya'ya verilmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sıla'yı telefonla ararken Küçükkaya'nın eşi Eda Demirci'nin adını bile anmadı. Peki CHP kadına şiddette neden çifte standart uyguluyor?Tepkiler şiddet uygulanan kişinin profiline göre neden değişiyor? Avukat Pınar Hacıbektaşlıoğlu ve avukat Özgecan Sırma, A Haber canlı yayınında bu çifte standarta tepki gösterdi.

MUHALEFET KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ARAÇSALLAŞTIRIYOR

Avukat Pınar Hacıbektaşlıoğlu, "Kadına yönelik şiddetin en acı yanı da belki bu. Siyaset için elverişli bir araç olarak kullanıldığını görüyorum ve bunun da özellikle muhalefetin son dönemlerde iktidara yönelik eleştiri veya muhalefet etme biçiminde kadına yönelik şiddeti araçsallaştırdığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Avukat Özgecan Sırma ise, "Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki kadına karşı şiddet vakaları sadece Güney Doğu ya da muhafazakar kesimlerin daha yoğun yaşadığı veya belli bir eğitim seviyesinin altında denk gelinen veya iktidarın meşrulaştırdığı bir konuymuş gibi lanse edilmeye çalışılıyor maalesef." şeklinde konuştu.